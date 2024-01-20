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Muğla Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Enerji Üretiyor

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Muğla genelinde kurulan güneş enerji santralleriyle Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 657 bin 424 kwh enerji üretti. Bugüne kadar ise 2 Milyon 450 bin 877 kwh enerji üretildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi ve bütçesini korumaya devam ediyor.

Muğla genelinde Menteşe, Bodrum Otogar Çatısı, Menteşe mezbaha tesisi, Geçici Hayvan Bakımevi'ne güneş enerji santralleri kuran Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında bu santrallerden 657 bin 424 kwh, bugüne kadar da 2 Milyon 450 bin 877 kwh enerji üretti.

9800 Hanenin 1 Ayda Kullandığı Elektriği Güneşten Üretti

Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kurduğu güneş enerji santralleri ile hem çevreyi hem bütçesini korumaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Otogar çatısına 640 kwh, Menteşe Otogar çatısına 290 kwh, Menteşe mezbaha 105 kwh, Bodrum Konacık çatısına 54 kwh, Geçici Hayvan Bakımevi'ne de 155 kwh kurulu gücünde güneş enerji santrali kurdu. Toplam 1244 kwh kurulu gücü ile güneşten elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 2 Milyon 450 Bin 877 kwh elektrik üretti. Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği bu elektrik 4 kişilik bir hanenin aylık enerji tüketimi 250 kWh olarak ele alındığında toplam 9800 konutun 1 aylık tüketeceği elektrik enerjisine eşit.

Muğla Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisi santrali yatırımlarına Karaçulha Toptancı Hali çatısı, Milas Kültür Merkezi, Bağyaka Termal tesisi, Bodrum Ortakent İtfaiye, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Sosyo Kültürel Alan'a yapılacak Güneş Enerji santralleri ile devam edecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi 109 Milyon TL yatırımla Denizova'da 5 Mwe gücünde GES projesini de kısa zamanda hayata geçirecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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