Muğla Bodrum'a yanaşan Scarlet Lady'den 2 bin 603 turist indi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kurvaziyer 2 bin 603 turist getirdi.

İstanköy (Kos) Limanı'ndan yola çıkarak ilçeye ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki kruvaziyer, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 603 yolcu ile 1132 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde ve çarşıda gezmek, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

Kaynak: AA