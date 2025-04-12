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Mudanya'da Zirai Don Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi

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Mudanya ilçesinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve ağaçlarında yüzde 50'ye yakın hasar meydana geldi. Ziraat Odası Başkanı, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mudanya ilçesinde zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan don olayının üreticileri zor durumda bıraktığını kaydetti.

Meyve ağaçlarında yüzde 50'ye yakın hasarın olduğunu savunan Samast, "Üzüm bağları ve şeftali ağaçlarında büyük kayıplar var. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart." dedi.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Tarık Şengül ise özellikle incir arazilerinde büyük zarar oluştuğunu vurguladı.

Üretici Mehmet Adıgüzel de 800'den fazla incir ağacının çiçeklenme döneminde zirai don nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ise don olayının ardından sahada incelemelere başladıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA / İlhan Atabey - Ekonomi
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