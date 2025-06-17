MTSO Başkanı'ndan Yerinde Dönüşüm Süresinin Uzatılması Çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Haziran'da sona erecek Yerinde Dönüşüm yararlanma süreciyle ilgili çağrıda bulunarak, "Depremde canını kurtaran vatandaşımız yuvasını kurma telaşındayken süre baskısına maruz bırakılıyor, bu vicdani değil. Depremzede süreyle yarıştırılmamalı, süreç en az yıl sonuna kadar uzatılmalıdır" dedi.

Yerinde dönüşümde ruhsat teslim süresinin sona ermesine sayılı günler kaldı. 30 Haziran 2025 tarihi uzatılmazsa birçok hak sahibi desteklerden faydalanamayacak. Süreç hakkında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu deprem illerinde yaşanan acıların, mağduriyetlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak süre uzatımının vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

"Uygulama takvimi sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor"

Sürenin bitmesine az bir süre kaldığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Deprem bölgesinde on binlerce insanımız konteynerde yaşıyor. Canını kurtaran vatandaşımız yeniden bir yuva kurma telaşında. Ancak ekonomik belirsizlik, imar izinlerinin gecikmesi, ruhsat süreçleri, arsa sorunları ve anlaşmazlıklar gibi birçok nedenle yerinde dönüşüm sürecinde aksamalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İlan edilen sürenin sona ermesine sayılı gün var. Bizlere ulaşan üyemiz, vatandaşımız haklı olarak süre baskısından dert yanıyor. Depremzede vatandaşımızın yaşadığı acılar, zorluklar unutulmamalı. Yıkılan evini ayağa kaldırmak için çabalayan binlerce insanı böylesi kaygılarla muhatap etmenin doğru olmadığı açıktır. Süre uzatımı vicdani bir sorumluluktur" dedi.

Uygulama takvimi sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor diyen Başkan Sadıkoğlu, "Görüyoruz ki vatandaşlarımız ne yazık ki süreçlere yetişemiyor. 30 Haziran'da sona erecek ruhsat teslim süresi hem vatandaşımıza hem süreci yürüten kurumlarımıza ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu tarihin en az yıl sonuna kadar uzatılması, insanlarımızın daha sağlıklı karar almasına imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Gayrı resmi beyanlar kaygıları gidermiyor"

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yıkımların dahi hala devam etmekte olduğunu hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Deprem bölgesindeki gerçekler kağıt üzerindekilerden farklı. Böylesi bir süreçte vatandaşın sırtından yük alıp, destek olmak zorundayız. Desteklerin yetersiz kaldığı ve artırılması konusundaki çağrılarımızı yineliyor, süre uzatımı için de gerekli adımların atılmasını ve resmi kararın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Milletvekili veya yetkili kurum amirlerinin gayrı resmi beyanları vatandaşımızın kaygılarını gidermeye yetmiyor. Süre uzatımı bekleyen depremzede vatandaşımızın taleplerini, beklentilerini dikkate almak zorundayız. Çağrımız sadece Malatya için değil Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep başta olmak üzere tüm deprem illerinde mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz içindir" şeklinde konuştu. - MALATYA