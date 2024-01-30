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Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti için yarın son gün

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ocak'ta sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak vergiyi zamanında ödemeyenler cezalı duruma düşerek faiz ödemek zorunda kalacak.

Araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihine 1 gün kaldı. 31 Ocak'ta bitecek MTV ödemelerini zamanında yapmayanlar faizli ödeme yapmak zorunda kalacak.

MTV'Yİ ZAMANINDA ÖDEMEYENLER FAİZLİ ÖDEYECEK

Vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan ödenebilecek MTV'de 31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

31 Ocak'ta ilk taksitinin son ödeme günü olan MTV'de ikinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. 1 Ocak'ta ilk taksit ödemelerinin başladığı MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

vergi, kazançtan alınmalı. çok kazanan çok, az kazanan az vermeli. evin, arabanın vergisi olmamalı

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