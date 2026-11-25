Motorine bu geceyarısından itibaren 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından motorin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 84,58 liraya, Ankara'da 85,68 liraya, İzmir'de 85,88 liraya gerileyecek.
Motorinin litre fiyatında 4 lira 32 kuruş indirim bekleniyor.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 4 lira 32 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 84,58 liraya, Ankara'da 85,68 liraya, İzmir'de ise 85,88 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı