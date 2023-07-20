ÖTV farkının ardından motorine bir zam daha bekleniyor

ÖTV tutarlarının artmasıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34.05 kuruş, motorin ise 32.3 kuruşa yükselmişti. Son olarak 21 Temmuz cuma günü itibariyla motorinde 1.55 kuruşluk zam bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV kararına göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 7,05 liraya yükseldi. Bu durum büyük tepki çekerken şimdi de cuma günü motorine 1.55 kuruş daha zam geleceği bildirildi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.3 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor