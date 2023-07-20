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ÖTV farkının ardından motorine bir zam daha bekleniyor

Ekonomi Haberleri

ÖTV tutarlarının artmasıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34.05 kuruş, motorin ise 32.3 kuruşa yükselmişti. Son olarak 21 Temmuz cuma günü itibariyla motorinde 1.55 kuruşluk zam bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV kararına göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 7,05 liraya yükseldi. Bu durum büyük tepki çekerken şimdi de cuma günü motorine 1.55 kuruş daha zam geleceği bildirildi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.3 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Ahmet AKGÜL:

her şey oy alana kadarmış. atı alan üsküdarı geçti. :))

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Ferhat Altay:

Oy veripte tek pişman olan benmiyim acaba

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Emrah Tosunoğlu:

Bugün faiz kararından sonra dolar 28 TL yi geçecek daha durun devamı gelecek bu zamların yoksulluk iyicene pik yapıcak çiftçi artan maliyetler karşısında tarlasını ekemeyecek üretim azalacak ekmek 15 TL olacak Avrupa'da en hızlı fakirleşen ülkeler sıralamasında ilk 5 içindeyiz helal olsun bize

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