Motorine 1 lira 79 kuruş zam geliyor! Fiyat 22 lirayı aşacak
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Brent petrolün yeniden 110 dolar seviyesini aşmasıyla motorine 1 lira 79 kuruş zam göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı sonrası motorinin litresi İstanbul'da 22.05 TL'ye, İzmir ve Ankara'da ise 22.16 TL'ye çıkacak.
Brent petrol ve dövizdeki artış, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 106 dolara kadar düşen brent petrol, bugün yeniden 110 doları aştı ve 111 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu gelişme akrayakıtta fiyat artışını da gündeme getirdi.
Brent petroldeki artış nedeniyle motorine 1 lira 79 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da 20.26 TL'ye satılan motorinin litresi 22,05 TL'ye çıkacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 20.37 TL'den 22.16 TL'ye yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.