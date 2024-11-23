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Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı

Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı. Motorinin litresi bazı şehirlerde 45 lirayı aştı.

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken vatandaşlar güncel zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü benzine gelen 62 kuruş indirimin ardından bu sefer de motorine zam geldi.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 25 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin : 42.33 TL
  • Motorin : 44.16 TL
  • LPG : 26.03 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin : 42.22 TL
  • Motorin : 44.10 TL
  • LPG : 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin : 42.75 TL
  • Motorin : 44.73 TL
  • LPG : 26.04 TL

İZMİR

  • Benzin : 43.25 TL
  • Motorin : 45.23 TL
  • LPG : 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınurullah acar:

Bunlara oy verip yetki verenler iki yakanizzz….

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSekko FX:

Elim kirilsaydi da vermeseydikciler kurunun yanında yasda yandı. Artık malatyalilar gibi halay çekersiniz. İnşallah en çok sizler etkilenmissinizdir.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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