Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıklayan Morgan Stanley'den açıklama
Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıklayan ABD merkezli yatırım nbankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Banka yaptığı açıklamada, Türkiye'deki varlığını koruyacağını ve müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.
Borsa İstanbul'dan çekildiği haberlerinin ardından Morgan Stanley'den açıklama geldi. Banka, Türkiye'deki müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
MORGAN STANLEY'DEN AÇIKLAMA VAR
Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'deki varlıklarını koruyacağını belirten banka, müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.
"VARLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"
Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ekonomi