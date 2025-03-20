Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıklayan Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiği haberlerinin ardından Morgan Stanley'den açıklama geldi. Banka, Türkiye'deki müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

MORGAN STANLEY'DEN AÇIKLAMA VAR

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'deki varlıklarını koruyacağını belirten banka, müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"VARLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.