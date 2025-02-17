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Morgan Stanley Türk Lirası için iyimser tahminde bulundu

Morgan Stanley Türk Lirası için iyimser tahminde bulundu
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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının CEEMEA bölgesinde bu yıl en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngördü. Raporda, Fed'in faiz indirimleriyle ilgili güncellemeler de yer aldı.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü. Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı. Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK"

Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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