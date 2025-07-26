Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

ULUSLARARASI derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan'a çevirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B1' seviyesinden 'Ba3' seviyesine yükseltildiği belirtildi. Not artırımının, güçlenen politika yapım performansını yansıttığı ifade edilen açıklamada, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon baskılarını kalıcı olarak azaltan, ekonomik dengesizlikleri gideren ve hem yerli mevduat sahiplerinin hem de yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini aşamalı olarak yeniden inşa eden para politikasına bağlılığı belirtildi. Açıklamada, not artışının aynı zamanda politika değişikliği riskinin azaldığına dair görüşü yansıttığı, ancak bu riskin önümüzdeki yıllarda devam edebileceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün 'pozitif'ten 'durağan'a çevrildiği ifade edilen açıklamada, bu değişikliğin Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengelendiğini gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, etkili politika yapım geleneğinin devam ettirilmesinin, Türkiye'nin dış finansal pozisyonunda beklenenden daha fazla iyileşme sağlayabileceği vurgulandı. Devam eden ve planlanan yapısal reformların, enerji ithalatına bağımlılığı daha da azaltacağı ve ihracatın rekabet gücünü artıracağı belirtilen açıklamada, bu durumun ülkenin dış şoklara karşı direncini güçlendirebileceği aktarıldı.