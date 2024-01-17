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Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de 17 bankanın kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi. Bu karar, Türk bankaları için not değerlendirmesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

DURAĞANDAN POZİTİFE ÇEVİRDİ

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün durağandan pozitife çevrildiği belirtildi.

Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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