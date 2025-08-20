Mitsubishi Electric'ten Yeni Robot Serisi ile Üretime Otomasyon Desteği

Mitsubishi Electric, MELFA RV-CR ve RH-CRH serisi robotlarıyla üretim sektöründeki yetkinlikleri geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MELFA RV-CR ve RH-CRH serisi robotlar hem büyük ölçekli işletmelere hem de KOBİ'lere uygun maliyetli otomasyon çözümleri sunuyor.

McKinsey'nin Küresel Endüstriyel Robotik Araştırması'na atıfta bulunulan açıklamada, üreticilerin yüzde 61'inin otomasyon konusunda deneyim eksikliğini önemli bir engel olarak gördüğü aktarıldı. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen MELFA serisi robotlar, CR800 kontrol ünitesi sayesinde görsel programlama imkanı sunuyor. Bu özellik, komutları temsil eden blokların birleştirilmesiyle, kodlama bilgisi olmayan kullanıcıların dahi robotları programlayabilmesini sağlıyor. MELSOFT RT ToolBox3 yazılımı, programları önceden simüle etme olanağı tanıyarak uzman programcı ihtiyacını azaltıyor.

Açıklamada paylaşılan SYSPRO'nun araştırmasına göre, üreticilerin yüzde 30'u yeni teknolojileri mevcut sistemlere entegre etmekte zorlanıyor. MELFA RV-CR ve RH-CRH serileri, kompakt tasarımları sayesinde üretim alanlarında yer tasarrufu sağlıyor. Seride yer alan dahili sinyal kablolaması ve hava boruları, harici kablo ihtiyacını azaltıyor. CR800 kontrol ünitesi, ekstra eksen kontrolü ve konveyör takibi gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Yeni R86TB, robotların kurulumu, programlanması ve bakımı için kullanıcı dostu bir arayüz sağlıyor. 10,1 inçlik ekranı ve 3D görselleştirme araçlarıyla programlama sürecini kolaylaştırıyor.

Her iki seride de bataryasız servo motor teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede, batarya değişimi gerekmiyor ve pozisyon kaybı riski düşüyor. Kayışsız koaksiyel tahrik mekanizması ise bakım ihtiyacını azaltıyor. Serinin hafif yapısı ve ısı dağılımı özellikleri, uzun süreli çalışmalarda avantaj sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon EMEA Bölgesi Stratejik Servo ve Robot Ürün Yöneticisi Oliver Giertz, robot teknolojisinin daha yaygın hale geldiğini gözlemlediklerini belirtti.

Giertz, "MELFA RV-CR ve RH-CRH serilerimiz, her ölçekten üreticiye erişilebilir çözümler sunuyor. Bu da küresel robot kurulumlarındaki büyümeye katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.