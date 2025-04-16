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MİT'in özel hatıra parası çıktığı gibi tükendi

MİT'in özel hatıra parası çıktığı gibi tükendi
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın100. yılına özel hazırladığı hatıra parasını duyurdu. Sınırlı sayıda ve 775 TL fiyatla üretilen bu özel seri, 15 Nisan'da satışa sunuldu. Satışlar, Darphane'nin e-Mağaza'sı üzerinden gerçekleştirildi ve tüm hatıra paraları bir gün içinde tükendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 100. yılına özel hazırlanan MİT Hatıra Parası'nı duyurdu. Koleksiyonerlerin dikkatini çekecek bu özel seri, 15 Nisan Salı günü itibarıyla satışa sunuldu.

BİR GÜNDE BİTTİ

Darphane'nin açıklamasına göre, MİT Hatıra Parası yalnızca 775 TL fiyatla ve sınırlı sayıda üretildi. Satışlar, saat 11.00'de başladı ve yalnızca Darphane e-Mağaza üzerinden gerçekleştirildi. Satışa çıkarılan hatıra paraları bir gün içerisinde tükendi.

MİT'in özel hatıra parası çıktığı gibi tükendi

Paranın üzerinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihini ve misyonunu yansıtan özel motifler yer alıyor. Tasarımda, kurumun gizemli dünyasına atıfta bulunan detaylar ve Türkiye'nin milli sembolleri bir arada kullanıldı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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