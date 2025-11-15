Mısır ve Sudan Altyapı İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Mısır ve Sudan, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın büyük hasar verdiği Sudan'daki altyapıya yönelik işbirliği adımları konusunda anlaşma yaptı.

Mısır Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Kamil el-Vezir ile Sudanlı mevkidaşı Seyf et-Ticani arasında Kahire'de görüşme gerçekleşti.

Görüşmede, Sudan'da hasar gören köprülerin bakımının Mısır'ın ulusal şirketi tarafından yapılması ve yeniden çalışır hale getirilmesi konusunda anlaşma yapıldı.

Anlaşma, Sudan'daki bazı köprülerin bakımını, uzman ekiplerin eğitimini ve sınır geçişlerindeki tır yoğunluğunu azaltmaya yönelik düzenlemeleri kapsıyor.

Sudanlı personelin eğitimi için Mısır Bölgesel Nehir Taşımacılığı Enstitüsünden uzman bir heyetin de Sudan'ın Vadi Halfa kentine gönderileceği ifade edildi.

Taraflar, Mısır'dan Sudan'ın kuzeyine giden ihracat taşımacılığında, Doğu Sudan'daki Ras Hadarba geçiş noktasında yaşanan tır yoğunluğunu azaltmak için acil çözümler üzerinde de mutabakata vardı.

Bu kapsamda, Sudan tarafı ile Sudan'dan gelen boş tırların sayısının artırılması ve yük akışını hızlandırmak için terminal alanlarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden olmasına yol açarken, ülke genelinde köprü ve altyapıda ağır hasara neden oldu.