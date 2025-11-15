Haberler

Mısır ve Sudan Altyapı İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ve Sudan, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın hasar verdiği Sudan'daki altyapı için işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, hasar gören köprülerin bakımını ve uzman personel eğitimini kapsıyor.

Mısır ve Sudan, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın büyük hasar verdiği Sudan'daki altyapıya yönelik işbirliği adımları konusunda anlaşma yaptı.

Mısır Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Kamil el-Vezir ile Sudanlı mevkidaşı Seyf et-Ticani arasında Kahire'de görüşme gerçekleşti.

Görüşmede, Sudan'da hasar gören köprülerin bakımının Mısır'ın ulusal şirketi tarafından yapılması ve yeniden çalışır hale getirilmesi konusunda anlaşma yapıldı.

Anlaşma, Sudan'daki bazı köprülerin bakımını, uzman ekiplerin eğitimini ve sınır geçişlerindeki tır yoğunluğunu azaltmaya yönelik düzenlemeleri kapsıyor.

Sudanlı personelin eğitimi için Mısır Bölgesel Nehir Taşımacılığı Enstitüsünden uzman bir heyetin de Sudan'ın Vadi Halfa kentine gönderileceği ifade edildi.

Taraflar, Mısır'dan Sudan'ın kuzeyine giden ihracat taşımacılığında, Doğu Sudan'daki Ras Hadarba geçiş noktasında yaşanan tır yoğunluğunu azaltmak için acil çözümler üzerinde de mutabakata vardı.

Bu kapsamda, Sudan tarafı ile Sudan'dan gelen boş tırların sayısının artırılması ve yük akışını hızlandırmak için terminal alanlarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden olmasına yol açarken, ülke genelinde köprü ve altyapıda ağır hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.