Mısır İnciri Tanesi 10 TL'den Satılıyor

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde tarıma elverişli olmayan alanlarda yetişen Frenk İnciri olarak bilinen ve dikenli incir de denilen mısır incirinin tanesi 10 TL'den satılmaya başlandı. Her yıl Ağustos ayının başlarında olgunlaşan Mısır İnciri bu senede tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tanesi 10 TL'den satılan Mısır İnciri'nin sağlığa birçok faydası bulunurken lezzeti ile de dikkat çekiyor. Zamanı gelen ve olgunlaşan Mısır İnciri Salı pazarında tanesi 10 TL'den satılıyor. Hem sağlığa faydalı olması hem de lezzeti dolayısıyla oldukça ilgi görüyor. Meyveli taze olarak tüketilebilen dikenli incir reçeli, marmeladı, pestili ve lokumu da yapılıyor. Ayrıca kurutulan dikenli incir çayların, salataların ve sosların içine eklenebiliyor. Aromatik yağ asitleri içeren bitkiden çıkarılan dikenli incir yağı haricen kullanılabildiği gibi küçük miktarlarda içilebiliyor.