Mısır'da çöl arazilerini tarıma kazandırmayı amaçlayan "Yeni Delta" projesinin açılışı yapıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, kuzeybatıdaki çöl arazilerini tarıma kazandırmayı hedefleyen Yeni Delta Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 19 bin km² çöl ıslah edilecek, 2 milyon kişiye istihdam sağlanması ve gıda güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Mısır'ın kuzeybatısındaki çöl arazilerini tarıma kazandırmayı amaçlayan "Yeni Delta" projesinin açılışı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır Devlet Enformasyon Servisinin sosyal medya hesabından açılışa ilişkin açıklama yapıldı ve fotoğraflar paylaşıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta belgesel film "Yeni Delta" gösterildi ve konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, 3 numaralı Su Pompa İstasyonu ile buğday hasat alanını gezdi ve buğday verimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sisi, açılışta yaptığı konuşmada, Mısır hükümetinin Yeni Delta projesi kapsamında yaklaşık 19 bin kilometrekare çöl arazisini ıslah etmeyi ve tarıma kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası gerilimlerin enerji ile gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerine ve kendi kendine yeterliliğin önemine işaret eden Sisi, proje kapsamında ayrıca yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Mısır'da gıda güvenliğini ve stratejik emtialarda kendi kendine yeterliliği artırmayı hedefleyen proje coğrafi olarak El-Buhayra, Giza ve Matruh illeri arasındaki bölgeyi kapsıyor.

Modern Mısır tarihinde tarım alanındaki en büyük yatay genişleme özelliğine sahip proje kapsamında çöl içlerine su pompalamak için 19 ana pompa istasyonu kuruldu, Delta bölgesinden "Yeni Delta"ya üçüncül (ileri) arıtılmış tarımsal drenaj suyunu taşımak için 150 kilometrelik boru hattı kazıldı.

Projeyle buğday, şeker pancarı ve mısır gibi stratejik ürünlerin üretimi ve Nil Vadisi ile Delta'daki mevcut tarım arazilerinden maksimum fayda sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
