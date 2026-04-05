Mısır'da küresel enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı elektrik tarifelerine zam yapıldı

Güncelleme:
Mısır, enerji maliyetlerindeki artış ve arz güvenliği gereklilikleri doğrultusunda bazı elektrik tüketim tarifelerinde ortalama yüzde 16 ile 20 arasında fiyat artırımı gerçekleştirdi. Düşük tüketim yapan gruplar zamdan muaf tutuldu.

Mısır, enerji maliyetlerindeki küresel artış ve arz güvenliğini sağlama ihtiyacı nedeniyle bazı elektrik tüketim tarifelerinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı itibarıyla bazı ticari ve konut elektrik tüketim tarifelerinde ortalama yüzde 16 ile 20 arasında değişen artış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, düşük elektrik tüketimi olan grupların çoğunlukla zamdan muaf tutulduğu, artışın ağırlıklı olarak yüksek tüketimli kullanıcılar ile ticari aboneleri kapsadığı ifade edildi.

Bakanlık, bu düzenlemenin enerji maliyetlerindeki küresel artış ve ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu