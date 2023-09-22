Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dünya Bankası ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire ile İskenderiye arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlayan bir lojistik projesi için Dünya Bankası ile 400 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasını onayladı.

1. Kahire'den çeşitli görüntüler

2. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çeşitli görüntüleri

3. Mısır'daki tren ve demiryollarından çeşitli görüntüler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire ile İskenderiye arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlayan bir lojistik projesi için Dünya Bankası ile 400 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasını Perşembe günü onayladı.

Anlaşma şartlarına göre söz konusu tutar, projenin finansmanını desteklemek üzere ihtiyaç halinde diğer para birimlerine dönüştürülebilecek.

Proje, demiryolu sektörünün yenilenmesini, proje uygulamasını, özel sektörün katılımını, demiryolu sektörü reformunu ve Mısır demiryolu altyapısının kullanımı için şeffaf bir ücret toplama planının geliştirilip benimsenmesini kapsıyor.

Proje ayrıca demiryolu ağının genişletilmesini, demiryolu sinyal sistemlerinin modernizasyonunu ve Büyük Kahire bölgesi etrafında bir demiryolu şubesi oluşturmak için belirli hatların güncellenmesini de içeriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)