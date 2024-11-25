Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

MIP, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 14. Kez 'Yılın Liman İşletmecisi' Ödülü Aldı

MIP, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 14. Kez 'Yılın Liman İşletmecisi' Ödülü Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı'nda 15.'si düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülünü kazandı. MIP, elleçlediği yük miktarındaki artışla Türkiye'nin lider limanı olmayı sürdürüyor.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 15.'si düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülüne layık görüldü.

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarının ev sahipliğinde, 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının ödül törenine, lojistik sektörü yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahiplerine ulaştı. MIP adına ödülü, Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği 'Liman İşletmecileri' kategorisinde, her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP, 'Yılın Liman İşletmecisi' oldu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü yorumcudan maç sonu kapıştığı taraftara görülmemiş teklif
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Beyza'nın şiddet itirafı ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.