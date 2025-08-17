İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

Güncelleme:
Küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken tekstilin kalbi olan İstanbul Merter'de birçok dükkân kepenk indirdi. Yaklaşık 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kira geliri getirmesi beklenen Merter'deki Sentez AVM'de dükkanların büyük bölümü boşaldı.

İstanbul Merter'de 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kirası getirmesi beklenen Sentez AVM'de büyük bir kriz yaşanıyor.

DÜKKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞALDI

Türk hazır giyim sektörü de küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenirken yaşanan gidişat sonrasında dev AVM'deki neredeyse tüm dükkanlar boşaldı.

YATIRIMLAR MISIR'A YÖNELDİ

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır'a yönelen üretim yatırımları, İstanbul'un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter'de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.

Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Üretmeden tüketen Türkiye’nin hali. Nereden nereye? Bir zamanlar narenciye ödemeli Sümerbank kuran Atatürk, bir zamanlar da iktidara gelir gelmez Sümerbank’ı haraç mezat satan Erdoğan. Yalakaların yorumlarını heyecanla bekliyorum.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıferhat toraman:

işlerine gelemez kardeşim bunlar makarnacılar

yanıt13
yanıt8
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

üretmek = eziyet. bırak doğa üretsin kendinden.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıferhat toraman:

bunun tek sorumlusu erdoğan sen üretmeyen bir ülkesin samanı bile İsrail'den ithal eden bir ülkesin Hollanda senın konya kadar bir yüz ölümüne sahipken onun kadar olamıyorsun önüne geleni borçlandırdın gün gelecek milletin evinde bankadaki paralarınada el koycaksın sen bu ülkenin basına gelen en büyük belasın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Tabi tabi

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

üretmek = çaba = eziyet. en iyisi doğa kendisi.. çevrede .. STRAWBERRY .. üretsin.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidar seçimde kaybettiği yerleri muhalefete şantaj yapıp alma derdinde ülke yanmış susuzluktan kırılmış ekonomi batmış fabrikalar kapanmış işsizlik pahalılık artmış onların umurunda değil

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

çalışmak = zor = çabalı = eziyetli. En iyisi doğadaki sihirler kendinden.. etrafımıza rüzgar estirip.. tohumları havada uçuştutup.. bize bol bol .. KAVUN .. yetiştirsin.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUyanık:

Tabi canım sorun küreselde bizim ekonomist in hiç suçu yok!!!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
