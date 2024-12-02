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Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem

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Milyonlarca çalışan için kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi. Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kaldırıldı.

Bugün Resmi Gazete'de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dair değişikliğe gidildiği yayımlandı. Yemek verilmeyen iş yerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

YEMEK BEDELİ HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Değişikliğe gidilmeden önce yemek bedeli için şu ifadeler yer alıyordu: "İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı"

1 OCAK TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan maddede ise şu cümleler kullanıldı: "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı."

Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Ne diyon dayı, 2025 te yemek bedeli ne kadar olacak onu söyle

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

birazdaha anlasılır olsa keşke

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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

3 kuruşu 4 kuruş yaparlar.

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Haber YorumlarıUfuk BASMACI:

İşveren olarak söylüyorum.personele günlük 600 tl yemek ücreti olmalı.

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Haber YorumlarıTwister:

asgari ücret bitti yemek kaldı ya ne diyim ki

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Haber YorumlarıReal:

Anlamadım şimdi yeni vergi mi geliyor

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Haber Yorumlarıserkan üçgül:

meclis lokantısını baz alırlarsa çokta bir şey beklemeyin aynı 2-3 yerden maaş alıp 5 haneli rakamlarla maaş alanların asgari ücreti belirmesi gibi çok bir şey beklemeyin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yemek ücretleri açıklanırken meclis lokantasında milletvekillerine beleşten biraz daha ucuza verilen fiyatlar örnek alınmasın işçiler aç kalır

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