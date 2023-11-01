Migros Yemek, Siparişlerinizi Kapı Kapı Gezdirme Derdine Son Veriyor

Migros Yemek, müşterilerine siparişlerini kapı kapı gezdiren uygulamalardan kurtulma imkanı sunuyor. Reklam filminde motor kuryenin günlük serüveni üzerinden siparişlerin neden geciktiği anlatılıyor. Migros Yemek uygulamasını kullanmaya başlayanlara ise ilk siparişte 60 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Migros Yemek; daha önce müşteri temsilcisini arayıp asla ulaşamayanlara, siparişini hep buz gibi getiren uygulamayı kullananlara ve arayüzü karmaşık uygulamalarda kaybolanlara seslenmiş ve değiştirin demişti. Şimdi de siparişini kapı kapı gezdiren uygulamalarda vakit harcayanlara sesleniyor.

Reklam filminde; sipariş veren çiftimizin yemeğinin neden geciktiğini ve yolda başına neler geldiğini, motor kuryenin günlük serüveni üzerinden izliyoruz. Farklı farklı restoranlardan siparişler toplayıp onları kapı kapı teslim etmek zorunda kalan motor kurye, haliyle bazı siparişleri sona bırakıyor.

Migros Yemek

Migros Yemek Teslimatı'nın sadece sana özel sipariş getirdiğinin anlatıldığı filmde, hizmetin lansman dönemi boyunca ücretsiz olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca uygulamasını hemen Migros Yemek'le değiştiren kullanıcılara; ilk siparişte 60 TL indirim vermeye devam ediyor.

Migros Yemek, Migros uygulamasında.

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