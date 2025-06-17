Migros'un Kredi Notu 'AAA (tr)' Olarak Belirlendi

Migros'un Kredi Notu 'AAA (tr)' Olarak Belirlendi
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Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Migros'un uzun vadeli ulusal notunu en yüksek seviye olan 'AAA (tr)' olarak belirledi. Şirket, 2024 yılında cirosunu yüzde 12,1 artırmayı hedefliyor ve güçlü finansal performansını sürdürüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Migros'un uzun vadeli ulusal notunun en yüksek not olan 'AAA (tr)' olarak devamlılığına karar verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros'un kredi notunu açıkladı. Kuruluş, Migros'un uzun vadeli ulusal notunun en yüksek not olan 'AAA (tr)' olarak devamlılığına karar verdi. Risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından yurt içi şirketlerin kredi notunu tespit eden JCR Eurasia Rating'in değerlendirme kriterleri arasında; şirketlerin büyüme, kaynaklarının verimli kullanımı ve yatırımları yer alıyor.

Sürdürülebilir büyüme ve güçlü satış geliri

JCR-ER raporunda, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki rekabetçi piyasa yapısı, değişen tüketici tercihleri ve bunun karlılık göstergeleri üzerinde oluşturduğu potansiyel baskıya rağmen şirketin artan müşteri sayısı, güçlü satış geliri, FAVÖK oluşturma kapasitesi ve güçlü nakit akışı metrikleri kredi notunu destekleyen ana unsurlar olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024 yılında cirosu reel olarak yüzde 12,1 oranında artarak 293,8 milyar TL'ye ulaştı. Şirket reel olarak yüzde 23 artışla 14,3 milyar TL serbest nakit akışı oluşturdu. Mağaza sayısı 3 bin 621'e ulaşırken, 2024 yılında 356 yeni mağazaya ek olarak, büyüyen mağaza ağını desteklemek için 16 yeni dağıtım merkezi açtı. Şirket 2024 yılında, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil toplam 9,9 milyar TL yatırım yaptı.

Online satış kanallarındaki başarısı ile öne çıktı

JCR-ER raporunda, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren şirketin güçlü ortaklık yapısı, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına uyum, güçlü dijital satış kanalı ile desteklenen çoklu kanal yönetim yeteneği ve teknolojik yatırımları da yer aldı. KAP'a yapılan açıklamaya göre, JCR-ER, şirketin kısa vadeli ulusal notunu ise 'J1+ (tr)', uzun vadeli uluslararası notunu da 'BB' olarak belirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

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