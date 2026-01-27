Haberler

Migros, tüm dağıtım merkezlerindeki 7 bini aşkın çalışanı kadrosuna aldı

Migros, Türkiye genelindeki 43 taşeron dağıtım merkezinin çalışanlarını kendi bünyesine alarak doğrudan çalışan sayısını 63 bine yükseltti. Bu adım, çalışan haklarının korunması ve sendikal sistemin devamlılığı açısından önem taşıyor.

Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla, firmanın doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı. Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, kadroya geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu'ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecekler.

Migros'tan yapılan açıklamada, "Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık" denildi. - İSTANBUL

