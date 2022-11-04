Miçotakis rahat durmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik enflasyon göndermesi tartışmaları alevlendirecek

Ankara-Atina hattındaki tansiyon son dönemde neredeyse hiç düşmezken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten tartışmaları alevlendirecek bir çıkış geldi. Dilinden düşürmediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine hedefine alan Miçotakis, Ankara'nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan'a saldırdığını iddia ederek, "Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan'da liderler arasındaki gerilim devam ediyor. 2022'nin Mart ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada ise Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi.

"ANKARA GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Miçotakis, Ankara'nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan'a saldırdığını söylerken, "Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

"HER SÖZLERİNE YANIT VERSEM BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAM"

Berlin'de gerçekleşen Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Miçotakis, "Eğer Türk yetkililerin Yunanistan'ı provoke eden sözlerine her seferinde yanıt versem başka bir şey yapamam" dedi.

"SÖZLÜ TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİZ"

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Miçotakis açıklamalarına, "Yunanistan'ın pozisyonu çok net. Daha önce de söylediğim gibi sözlü tartışmalara girmeyeceğiz. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadesini kullandı.