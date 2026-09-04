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Ağustosta arındırılmış TÜFE aylık yüzde 2,29 arttı

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TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ağustosta aylık yüzde 2,29 artış gösterdi. Enerji yüzde 5,46 ile en yüksek artışı kaydederken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,48, hizmet yüzde 2,91 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, enerjide yüzde 5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,29

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2
Enerji5,46
Gıda ve alkolsüz içecekler1,48
Enerji ve gıda dışı mallar1,29
Hizmet2,91

Kaynak: AA
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