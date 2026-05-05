Haberler

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE nisanda aylık yüzde 3,4 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ocakta aylık yüzde 3,4 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,62, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,48 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 14,4, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,06, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,11 ve hizmette yüzde 2,57 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin nisanda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE3,4

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,62
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,48
Enerji14,4
Gıda ve alkolsüz içecekler3,06
Enerji ve gıda dışı mallar2,11
Hizmet2,57

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, işin aslı başka çıktı

Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona

Türk siyasetine damga vuran isimle akraba çıktı
Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından o takıma destek

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı