Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: Metaverse'te mağazasını açan ilk Türk firması olacağız

Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu bünyesinde Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Orakçıoğlu, "Damat Tween'in bir handa tuttukları dükkanla başlayan kuruluş ve yurt dışına açılma hikayesini anlattı. Teknolojiyi sıkı takip ettiklerini de anlatan Orakçıoğlu, sanal evren olan metaverse ile ilgili çalışmalarından da bahsetti.

METAVERSE'TE YERİNİ ALDI

Günümüzde bir dünya markası haline gelen Damat Tween'in sadece yurt dışında 80 ülkede 211 mağazası bulunuyor. Dünya trendlerini ve teknolojiyi yakından takip eden firma, kendini yenilemeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda çağımızın çılgınlığı metaverse'te de yerlerini aldılar. Hatta bu alanda Türkiye'de bir ilkler.

HAZİRANDA İLK MAĞAZASINI AÇIYOR

Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Metaverse'te NFT koleksiyonu ilk yapan Türk firmasıyız. Haziran ayında metaverse'te mağazasını açan ilk Türk markası olacağız." dedi.

MÜŞTERİLER MAĞAZAYA GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Damat Tween metaverse mağazası ile müşteriler de artık ev ya da ofis gibi bulundukları mekanlardan çıkarak mağazaya gitmek ve vakit kaybetmek zorunda kalmayacak. Markanın ayrıcalıklı müşterileri, diledikleri lokasyondan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality -AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyebilecek, istedikleri kıyafeti, istedikleri bedende sanal kimliklerine giydirme fırsatı yakalayacak. Beğendikleri ürünleri online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabilecek.