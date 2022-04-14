Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: Metaverse'te mağazasını açan ilk Türk firması olacağız
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Bir dünya markası haline gelen Damat Tween, metaverse evreninde de adından söz ettirecek. Metaverse'te NFT koleksiyonu yapan ilk Türk firması olduklarını söyleyen Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ilk mağazanın da müjdesini verdi. Orakçıoğlu, "Haziran ayında metaverse'te mağazasını açan ilk Türk markası olacağız." dedi.
Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu bünyesinde Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Orakçıoğlu, "Damat Tween'in bir handa tuttukları dükkanla başlayan kuruluş ve yurt dışına açılma hikayesini anlattı. Teknolojiyi sıkı takip ettiklerini de anlatan Orakçıoğlu, sanal evren olan metaverse ile ilgili çalışmalarından da bahsetti.
Günümüzde bir dünya markası haline gelen Damat Tween'in sadece yurt dışında 80 ülkede 211 mağazası bulunuyor. Dünya trendlerini ve teknolojiyi yakından takip eden firma, kendini yenilemeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda çağımızın çılgınlığı metaverse'te de yerlerini aldılar. Hatta bu alanda Türkiye'de bir ilkler.
Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Metaverse'te NFT koleksiyonu ilk yapan Türk firmasıyız. Haziran ayında metaverse'te mağazasını açan ilk Türk markası olacağız." dedi.
Damat Tween metaverse mağazası ile müşteriler de artık ev ya da ofis gibi bulundukları mekanlardan çıkarak mağazaya gitmek ve vakit kaybetmek zorunda kalmayacak. Markanın ayrıcalıklı müşterileri, diledikleri lokasyondan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality -AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyebilecek, istedikleri kıyafeti, istedikleri bedende sanal kimliklerine giydirme fırsatı yakalayacak. Beğendikleri ürünleri online olarak satın alarak alışverişlerini tamamlayabilecek.