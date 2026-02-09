Haberler

Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, metabolik dengenin bozulmasının diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok kronik rahatsızlığın temelini oluşturduğunu vurguladı. Metabolik sağlığın, sadece kilo ile değil, kan şekeri, kan yağları ve hormon dengesi gibi faktörlerle ilişkilendirildiğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, metabolik dengenin bozulmasıyla diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok kronik rahatsızlığın temelinin atıldığını ve bu sürecin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alğan, metabolik sağlığın, kan şekeri, kan yağları, tansiyon, bel çevresi ve hormon dengesinin bir bütün olarak uyum içinde çalışması olduğunu aktardı.

Kişinin kedini iyi hissetmesinin her zaman metabolik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmeyeceğine ve metabolik bozulmanın sessiz şekilde ilerleyebileceğine dikkati çeken Alğan, "Bu tablo zamanla diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve hipertansiyon gibi ciddi sorunlara zemin hazırlar." ifadesini kullandı.

Dr. Zübeyde Yüce Alğan, toplumda metabolik sağlığın yalnızca kilo ile ilişkilendirildiğini ancak zayıf bireylerde de insülin direnci ve metabolik risklerin görülebileceğini kaydetti.

Alğan, kilonun tek başına belirleyici olmadığının altını çizerek, "Metabolik olarak sağlıksız bireyler her zaman kilolu olmak zorunda değil. Önemli olan, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı ve bunu ne kadar dengeli yönettiği." değerlendirmesinde bulundu.

Metabolik sağlığı olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yetersiz uyku ve kronik stresin yer aldığını aktaran Alğan, özellikle masa başı çalışanlar ve uzun süre oturarak çalışan bireylerin risk grubunda bulunduğunu vurguladı.

Alğan, düzenli sağlık kontrollerinin metabolik hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan testleriyle kan şekeri, kolesterol ve insülin düzeyleri değerlendirilebilir. Erken dönemde yapılan yaşam tarzı değişiklikleri, ileride oluşabilecek ciddi hastalıkların önüne geçebilir. Sağlıklı bir metabolizma yalnızca hastalık riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin günlük yaşam enerjisini ve genel yaşam kalitesini de artırır."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Litrelerce satın almış
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar