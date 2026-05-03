MESOB’da 36 Yıllık Başkan Hasan Geriter Yeniden Güven Tazeledi

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (MESOB) 29. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Hasan Geriter, rakibi Destan Bulgay’ı geride bırakarak 351 oyla yeniden başkan seçildi. 36 yıllık görev süresine vurgu yapan Geriter, esnaf ve sanatkarların temsilcisi olmayı hedeflediğini belirtti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (MESOB) 29. Olağan Genel Kurulu'nda, 36 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hasan Geriter, delegelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan genel kurulda, mevcut başkan Hasan Geriter ile Manisa Pazarcılar Odası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay'ın listeleri yarıştı. Seçimlerde 5 sandık kurulurken toplam 695 delegeden 634'ü oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda Hasan Geriter 351 oy alarak MESOB'da yeniden başkan seçilirken, rakibi Destan Bulgay ise 280 oyda kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. 36 yıllık tecrübesiyle yeniden göreve getirilen Geriter'in yönetim listesinde Tahir Memişler, Levent Pirinçciler, Faruk Ulaş, Mustafa Kemal Alacalı, Yaşar Çataldere, İrfan Aksu, Şafak Yıldırım ve Arif Bilek yer aldı.

Yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Hasan Geriter, 36 yıllık hizmet süresine vurgu yaparak, "Sizler beni buraya getirdiniz. Eksiklik görmüş olsaydınız 36 saatte de buradan götürürdünüz. Hedefim tek; esnaf ve sanatkarların temsilcisi olmak" dedi.

Rakibi Destan Bulgay ise teşkilatlarda bir dinamizm ve değişim hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, seçim sonuçlarının Manisa esnafı için hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
