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Mersin TSO ve MÜSİAD'dan Boykot Çağrılarına Tepki

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile MÜSİAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik boykot çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplumun refahını hedef alan bu tür girişimlerin ekonomiye zarar vereceğini belirten temsilciler, demokratik protestoların yasal hakk olduğunu vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çakır, yazılı açıklamasında, ülke ekonomisinin siyasetin üstünde bir konu olduğunu belirtti.

Üretimin herkese ait olduğunu ifade eden Çakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Yasal ve meşru hukuk zemininde, demokratik ve akılcı protestolar herkesin yasal hakkıdır ancak 85 milyonun işine, aşına, genel ekonomiye zarar verecek, sadece ses getirmesi uğruna büyük yararı yok sayan kararların ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi adına bir yarar getireceğine inanmıyoruz çünkü yapılması istenen boykot kararı, amaçlanan hedefle ilgili değildir. Milletimizin arif anlayışına güveniyor ve sağduyu öneriyoruz."

"Bu tür çağrılar doğrudan vatandaşımızın refahını hedef almaktadır"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan da Türkiye'nin ekonomik istikrarını ve milletin alın teriyle inşa ettiği üretim gücünü zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin karşısında olduklarını ifade etti.

"Boykot" çağrılarının emeği hedef alan bir yaklaşım olduğunu belirten Kayan, şunları kaydetti:

"Piyasalarda güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür çağrılar, doğrudan vatandaşımızın refahını, istihdamı ve üretim gücünü hedef almaktadır. Son yıllarda Türkiye, girişimcilerinin azmi, sanayicilerinin fedakarlığı ve çalışanlarının emeğiyle küresel ekonomide kendine sağlam yer edinmiştir. Ülkemizin bu yükselişine gölge düşürmeye çalışan her türlü girişime karşı iş dünyası olarak dik durmalı, daha fazla üretmeli ve emeğimizin değerini korumalıyız."

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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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