Mersin'in Mut İlçesinde Beyaz İncir Hasadı Başladı

Mersin'in Mut İlçesinde Beyaz İncir Hasadı Başladı
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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin 100 bin tona ulaşması bekleniyor. Talebin yüksek olduğu ürün, 200 TL'den tüccarlara satılıyor ve Türkiye genelinde dağıtılıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadı başladı. Yaklaşık 15 bin dekar alanda üretimi yapılan incirin bu yılki rekoltesinin 100 bin tona yaklaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Mut ilçesinde, erik ve kayısıdan sonra şimdi de beyaz incir sezonu açıldı. Özellikle Mut'a özgü aromasıyla beğeni toplayan beyaz incir, iç piyasada yoğun ilgi görüyor. İlçede yaklaşık 5 bin aile, incir üretiminden elde ettikleri gelirle geçimini sağlıyor.

Talebin yüksek olması nedeniyle ilk hasat ürünleri bahçeden 200 TL'ye tüccarlara satıldı. Gün doğumuyla birlikte toplanan taze incirler, tüccarlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl sezon sonuna kadar yaklaşık 100 bin ton incir hasadı yapılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl fiyatların 80-100 TL arasında seyrettiğini hatırlatan üreticiler, bu sezonki fiyattan memnun olduklarını dile getirdi. İncir alımına başladıklarını belirten tüccar Mehmet Yıldız, "Mut'un Kelceköy Mahallesi'nde hasat başladı. Sezonu 200 TL'den açtık. Üretici memnun, vatandaş memnun, tüccar memnun. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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