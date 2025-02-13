AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Mersin'in İlk Erik Hasadı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine katılan yetkililer, olgunlaşan erikleri özenle topladı ve kilogramı 8 bin liradan satışa sunuldu.

Mersin Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erikte yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, çiftçi Mustafa Yılmaz'ın Göksu Mahallesi'ndeki serasında hasat etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Vekili İsa Uğur ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş'ın da katıldığı etkinlikte olgunlaşan erikler özenle toplandı.

"Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan ürünler, kaselere yerleştirildi.

Kaselere 9'ar konulan erikler, kilogramı 8 bin liradan satışa sunuldu.

Uğur, etkinlikteki konuşmasında hasadın verimli geçmesini dileyerek, "Erikte ülkemizin en erken hasatlarından birini gerçekleştirdik." dedi.

Çiftçi Yılmaz da ilk eriklere yoğun talep olduğunu belirterek, "Bölgede 40'a yakın sera var ancak talebe yetişilmiyor. İlk hasatta eriğin kilogramını 8 bin liradan sattık. Topladığımız 24 kilogram eriği iç piyasaya gönderdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Ekonomi
img

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
img

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.