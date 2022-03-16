Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı

MERSİN - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı. Gemide yüklü 6 bin 99 ton ayçiçek yağı, 5 mil açıkta bulunan özel bir firmaya ait platformdan yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karadaki depolara aktarılıyor.

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.