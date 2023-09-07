Mersin'de Tefecilik Yapan 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de tefeci operasyonu kamerada: 14 gözaltı

MERSİN - Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şahıs tespit edildi. Şahısların vatandaşlara borç para verdiği, verdiği para karşılığında boş senetlere imza attırdığı ve daha sonra senedi kendi kafalarına göre doldurup, anapara sabit kalmak suretiyle düzenli olarak faizini müştekilerden temin ettikleri, sonrasında ise senetler hakkında icra takibi başlatıp müştekilerin taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor.