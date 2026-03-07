Haberler

Gülpınar'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Mersin Gülpınar'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında Mersin Gülpınar'da bazı taşınmazların ve üzerlerindeki müştemilatın acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu proje çerçevesinde Mersin Gülpınar'da güzergaha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran, Avrupa ülkelerine de meydan okudu: Meşru hedef haline gelirsiniz

İran, onlara da meydan okudu: Bu gerçekleşirse meşru hedef olursunuz
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor