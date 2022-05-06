Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde açıkta kayısı hasadı başladı.

65 bin dekar alanda bu yıl 100 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 70 bin ton kayısı ihracatı hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede ağırlıklı olarak, Al Kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan Tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Erkenci Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapıldığını söyledi.

65 bin dekar alanda kayısı yetiştirildiğini belirten Bayır, "Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'i ilçemizden yapılmaktadır. Yaklaşık 100 bin ton kayısı rekoltesi beklentimiz var. Mut kayısısı, ilçemizin sahip olduğu mikro klima özelliği sayesinde kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, tamamen organiktir" dedi.

Üreticiler ise açıkta ilk sofralık kayısı hasadını yaptıklarını ve kilosunu 50 ila 60 liradan sattıklarını söyledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi