Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı

Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı
Mersin'de üniversite-sanayi işbirliği ile kurulan Lojistik Okulları, nitelikli eleman yetiştirme amacıyla hizmete girdi. Eğitimlerin verileceği merkezde, öğrenciler sertifika alarak sektöre katılabilecekler.

Mersin'de üniversite sanayi işbirliğiyle nitelikli eleman yetiştirilmesi için hayata geçirilen Lojistik Okullarının açılış töreni yapıldı.

Çağ Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün ihtiyacına yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi için Tarsus ilçesindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yenice Lojistik Merkezi'nde oluşturulan Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete alındı.

Teorik bilgi ve saha uygulamalarını bir araya getiren merkezde eğitimler verilecek.

Bölgesel kalkınmaya katkı sunması hedeflenen merkezdeki programa, üniversite mezunu öğrenciler katılabilecek.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, sertifika almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, ilerleyen süreçte yabancı katılımlarının programa dahil edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Merkezde İngilizce eğitimleri başlatılmasını planladıkları bilgisini paylaşan Koç, "Mersin'in lojistikteki stratejik konumunun, eğitim alanında da küresel bir çekim merkezine dönüşmesi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

TCDD 6.Bölge Müdürü Aliseydi Felek de Mersin Lojistik Okulları'nın, genç istihdamını destekleyen yapısı ve yenilikçi eğitim yaklaşımıyla lojistik sektörünün geleceğine yön vermeye hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
