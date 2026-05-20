Haberler

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hallerinde başlatılan denetimler sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını kontrol ederek fahiş fiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halindeki işletmelere yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki çalışmalarını merkez Akdeniz ilçesinde devam etti.

Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ne giden ekipler, işletmelerdeki ürünlerin künye, fiyat ve faturalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği kontrollerde, piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

"Fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz"

Ticaret İl Müdürü Sümer, Bakanlığın bayram öncesi başlattığı denetimlerin sıkılaştığını söyledi.

Sebze meyve hallerinin, gıda zincirinin önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hayatını daha ekonomik ve huzurlu sürdürebilmesi açısından hallerdeki denetimlerimizi hızlandırıyoruz. Denetimlerimize geçen hafta başlamıştık. Bu hafta uygulamalarımızı artırarak devam ediyoruz. Denetimlerle hem hallerdeki düzeni sağlamaya hem de hallerdeki ürünlerin fahiş fiyatların önüne geçmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Serkan Avci
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Heidi Klum balkonda üstsüz yakalandı

Galada öyle, balkonda böyle! Ünlü model üstsüz yakalandı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü