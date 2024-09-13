Mersin'de 70 Bin Dönüm Aronya Hasadı Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde 70 bin dönüm alanda yetiştirilen aronya hasadı başladı.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bu yıl aronyada 20 ton rekolte beklendiğini söyledi. Bayır, "Aronya dünyada gerek gıda tarım alanında, gerek sağlık alanında tercih edilen aranan bir meyvemsi, üzümsü bir meyvemizdir. İlçemizde eksi 35 derecelere kadar dayanıklılığıyla yaklaşık bin 400, bin 600 rakımda bulunan Güme Mahallesi'nde üretimi yapılmaktadır. Burada dönüme ortalama rekoltemiz bin 500 kilogram civarındadır. Burada aronya meyvesinin bitkisinin geri dönüşümünün hızlı olmasıyla sağlık sektöründe, kozmetik sektöründe, süt ürünlerinde aranan bir üzümsü meyve olduğundan dolayı ülkemizde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Buradan hasat edilen aronyalarımızın iç ve dış piyasaya satışı yapılmaktadır" dedi.

Üretici Selami Bulut ise, "Daha önce burada buğday ve nohut yetiştiriyorduk. Ama farklı bir alternatif bulduk. Bu gördüğünüz ana vatanı kuzey Amerika'dan gelen bir bitki türümüz. Daha önce bunu yıllar öncesine tabi Kuzey Amerika'da bunu şifa niyetine hastalandıkları zaman yiyorlarmış ama şimdi günümüzün dünyasında meyve olarak tüketiliyor. Mut'ta yaklaşık 20 bin fidanımız var. Beklentimiz inşallah bitki başı 1 kilo civarı. Tabi ki ileriki yıllarda daha fazla hasat etmeyi düşünüyoruz hem köyümüze hem kendimiz için başka bir alternatif bulduk inşallah" dedi.

Hatice Nalban ise "Kalp hastalığıma çare oldu. Ben kalp hastasıyım. Damar yollarım kapalıydı. Aronyadan bir buçuk aydır yiyorum damar yollarım açıldı" dedi.

İşçi Hacı Aydın ise, "Aronyanın sağlık açısından çok yararlı olduğunu biliyoruz. Bir günde 25-30 kişi arası çalışıyoruz. İyi bir iş imkanı. Toplaması da zor değil. Oturduğumuz yerden topluyoruz. Çok yararlı bir ürün olduğunu biliyoruz" diye konuştu. - MERSİN