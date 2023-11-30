Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Programı Kasım Ayı Tutarlarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın dar gelirli yurttaşlara yönelik hayata geçirdiği Halk Kart'ın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart uygulamasından kasım ayında toplam 9 bin 700 kişi yararlandı.

Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen ve aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, Kasım ayında toplam 9 bin 700 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan Halk Kart'ın Kasım ayı tutarları kapsamında 5 bin 980 kişinin hesabına 300 lira, 3 bin 720 kişinin hesabına ise 500 lira olmak üzere, 9 bin 700 kişinin hesabına toplam 3 milyon 654 bin lira yatırıldı.