Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Lojistik Merkezi ve yol çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyacını karşılamak için başlattığı 'Lojistik Merkezi' inşaatını ve Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak 'Lojistik Merkezi' inşaatını inceleyen Başkan Seçer, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Seçer, bölgenin, karayolu bağlantı yollarının olması dolayısıyla lojistik merkezi için oldukça uygun olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Daha önceki yerimizin fiziki koşulları çok kötüydü. Geçtiğimiz seçim çalışmalarında Nakliyeciler Sitesini ziyaret etmiştim. Durumun vahametini gördüm ve bir söz vermiştim. O sözümü de yerine getirmenin gururunu yaşıyorum" dedi. Merkezin 76 bin 500 metrekare bir alan üzerine inşa edildiğini belirten Seçer, içerisinde ofis, sosyal tesis, banka, restoran ve mescit gibi alanların yer aldığını ifade etti. Seçer, "Ayrıca 181 tırlık park yerimiz var. Zemini de son derece sağlam. Fiziki koşulları gayet iyi ve güzel bir yer olacak" diye konuştu.

"Türkiye'de örnek olacak"

Mersin'in ticaret, tarım ve sanayi kenti olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin üretimin ve üretilen ürünlerin taşınmaya ihtiyacı olduğu bir bölge. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük lojistik filosu burada. Belediye eli ile yapılmış modern bir tesis olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de örnek olacak. Araştırmalar sonucu arkadaşlarımıza oturduk bu projeyi çizdik, onların talepleri doğrultusunda yaptık. İhtiyaca cevap verecek, son derecede fonksiyonel bir yapı ortaya çıkmış oldu" ifadelerine yer verdi. Lojistik Merkezinin özellikle merkezde oluşan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacağını söyleyen Seçer, "Lojistik doğal olarak da araç demektir. Araç demek trafik yoğunluğu demektir. Biraz merkezin dışındayız, Tarsus merkez ve Mersin merkezin arasında bir bölgedeyiz. Tır-kamyon trafiğini de şehrin içine dahil etmemiş oluyoruz. Yükünü alacak ya da yükünü boşaltacak araçların burada beklemesini sağlamış oluyoruz. Memleketimize ve nakliyeci esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Huzurkent'te kapsamlı yol çalışması

Seçer, Lojistik Merkezinin ardından Huzurkent'te devam eden yol çalışmalarını inceledi ve ekiplerden çalışmalarla ilgili teknik bilgi aldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Huzurkent Mahallesi'nde süren çalışmalar çerçevesinde, Atatürk Bulvarını yenileyen ekipler, 2 bin metre uzunluğundaki yolda 11 bin 67 ton, 1000 metre uzunluğundaki Işıklı Bulvarında 5 bin 316 ton, 700 metre uzunluğundaki Cengiz Topel Caddesinde ise bin 905 ton sıcak asfalt serim çalışması yaptı. Toplamda 18 bin 288 ton sıcak asfalt yol yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. - MERSİN