Merkezi yönetim brüt borç stoku 14 trilyon 264,2 milyar lira oldu

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunun 14 trilyon 264,2 milyar lira olduğunu açıkladı. Borç stokunun büyük bir kısmı döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 14 trilyon 264,2 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 14 trilyon 264,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 709,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 554,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

