Merkezefendi Belediyesi, Üreticilere Fide Dağıtımı Gerçekleştirdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da fide dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da fide dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum" dedi.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda geçen yıl 300 bin fideyi üreticiye teslim eden Merkezefendi Belediyesi, bu kez 400 bin fideyi üretici ile buluşturdu. Üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu destek doğrultusunda üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa Mahalleleri ile belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı, Başkarcı ile hala az da olsa tarımsal üretimin olduğu Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar mahallelerinde de gerçekleştirildi. Son dağıtım ise üreticilerin katılımıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından Eskihisar Mahallesi'nde yapıldı.

"ÜRETİCİLERİMİZ ÜRETKEN VE ÇALIŞKAN"

Tarım anlamında Merkezefendili vatandaşlara bugüne kadar birçok destekte bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz fide dağıtım programımız ile 2023 yılında 400 bin fidemizi üreticimizle buluşturmuş olduk. Tarımda siz değerli hemşehrilerimize gübre ve kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteklerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimizin ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını biliyoruz. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Eskihisar Mahallemizde de hemşehrilerimizin tarımda, üretimde ve hayvancılıkla uğraştığını biliyor ve destekliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.