Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genelgesi'nde değişiklik yapılmasına dair genelge, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÖVİZLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Yayımlanan genelgeyle, TCMB tarafından alım satıma konu dövizler listesi güncellendi. Yapılan değişiklikle listeye Kazakistan tengesi (KZT) de eklendi.

PARA BİRİMİ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Böylece TCMB'nin alım satıma konu ettiği para birimi sayısı 23'e yükseldi. TCMB'nin alım satım işlemlerine konu olan dövizler şu şekilde sıralandı: "ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kazakistan tengesi, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali."