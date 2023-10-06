Bakan Şimşek tane tane anlattı! Rezervlerdeki 15 haftalık yükseliş serisinin sona ermesinin altında 2 neden var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki 15 haftalık yükseliş serisinin sona ermesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Rezervlerin 29 Eylül haftasında 3,3 milyar dolar azaldığını belirten Bakan Şimşek, "Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 300 milyon dolar azalarak 122 milyar 203 milyon dolar oldu. Böylece yeni ekonomi yönetimiyle başlayan 15 haftalık yükseliş serisi sona ermiş oldu. Söz konusu durumla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki düşüşün nedenini anlattı.

DÜŞÜŞÜN ALTINDA 2 NEDEN VAR

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor." dedi.

SWAP STOKU ETKİSİ 2,2 MİLYAR DOLAR

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

"DIŞ KAYNAK SAĞLAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."