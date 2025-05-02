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Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş

Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, 25 Nisan haftasında 5 milyar 506 milyon dolar azalarak 141 milyar 51 milyon dolara geriledi. Döviz rezervleri ve altın rezervlerinde de önemli düşüşler gözlemlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalarak 141 milyar 51 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 25 Nisan itibarıyla 5 milyar 55 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolara indi. Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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