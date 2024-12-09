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Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede

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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 159,4 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE REKOR

Ekonomide atılan adımlar meyvelerini veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.

TOPLAM REZERV 159,4 MİLYAR DOLAR

MB toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıibrahim yılmaz:

benim cebim niye boş ozaman

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Kolpacı yalancilar

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Dış borcun faizini karşılamıyor o kasadaki para :)))

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Haber YorumlarıBurak Özbilir:

AT YALANI NASIL OLSA BEDAVA MINAKKE

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Haber YorumlarıMEHMET BIÇEROL:

tüm zamanların bir zahmet dış borcuda açıklansın

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Yersennnn :)) dış borcuda açıklasana görelim 1,5trilyon dolar borcu :) yillik verdiği faiz bile kasada yok hahahah

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dünyanın bütün parası merkez bankasında olsa ne oluur millet çöpten yiyecek arıyor

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