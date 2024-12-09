Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede

Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE REKOR

Ekonomide atılan adımlar meyvelerini veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.

TOPLAM REZERV 159,4 MİLYAR DOLAR

MB toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı